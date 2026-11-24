dì Francesca Romana Severini

È terminata venerdì 20 novembre la prima edizione del Festival del Turismo Industriale, patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio. La manifestazione ha coinvolto alcune importanti realtà aziendali del territorio, che hanno aperto le proprie porte al pubblico per raccontare il lavoro che si svolge al loro interno, le peculiarità dei processi produttivi e le caratteristiche che le rendono vere e proprie eccellenze locali. Nel corso delle giornate, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, è stato possibile visitare il cementificio Buzzi Unicem, lo stabilimento Merck Serono, divisione del gruppo Merck specializzata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci, e le cave Degemar e STR. Merck Serono, in particolare, è fortemente impegnata nello sviluppo di nuovi trattamenti in diverse aree terapeutiche, tra cui neurologia, oncologia, immuno-oncologia e immunologia. Un’occasione significativa per conoscere da vicino anche una realtà di eccellenza nel settore biofarmaceutico, che raramente apre le proprie porte al pubblico. «I festival culturali hanno sempre un impatto positivo sul territorio che li ospita. Generano ricadute economiche, favoriscono gli investimenti nelle infrastrutture e nei trasporti e portano benefici anche alle attività commerciali locali. Il Festival del Turismo Industriale è nato proprio con l’intento di valorizzare le realtà produttive presenti sul territorio, offrendo ai cittadini la possibilità di visitarle e di conoscerle da vicino. Tra queste, Merck, che non apriva le proprie porte al pubblico da oltre dieci anni.L’obiettivo principale è stato quindi quello di accendere i riflettori sul turismo industriale, una forma di turismo ancora poco conosciuta, e mostrare le opportunità che Guidonia Montecelio può offrire in questo ambito. Il nostro Comune ospita, infatti, importanti siti estrattivi di travertino, realtà legate alla produzione del cemento e un’eccellenza del settore biofarmaceutico», racconta ai microfoni di Tiburno.Tv Monia Santarelli, delegata del sindaco al Turismo innovativo e industriale. Un bilancio positivo anche in termini di partecipazione, nonostante le condizioni meteorologiche e la necessità di organizzare le visite in orari che, nella maggior parte dei casi, coincidevano con quelli lavorativi. «Siamo felici di aver riscontrato una partecipazione importante. Abbiamo accolto circa 130 persone, tra studenti degli istituti scolastici, cittadini ed enti di formazione. Molti visitatori sono rimasti sorpresi dalla ricchezza che si nasconde dietro quei cancelli che magari vedono quotidianamente passando lungo via Tiburtina. Sono rimasti colpiti dai paesaggi delle cave e dalle eccellenze produttive e occupazionali rappresentate da un polo come quello di Merck. Proprio per questo, per il futuro ci auguriamo di riuscire a realizzare nuove edizioni del Festival, naturalmente migliorate e potenziate. Ci piacerebbe ampliare ulteriormente l’offerta, magari affiancando alle visite anche mostre e concerti e coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti. Si tratta, però, di un progetto che richiede un grande lavoro di squadra e tempi organizzativi importanti. Spesso, infatti, dietro pochi giorni di manifestazione si nasconde un anno intero di preparativi, tra autorizzazioni, volontari, aspetti logistici e organizzazione dei servizi, compresa la ristorazione», conclude Santarelli.

Monia Santarelli ,delegata del sindaco al Turismo innovativo e industriale

Tra le realtà che hanno suscitato particolare interesse durante il Festival ci sono state le cave Degemar, protagoniste di un racconto che ha permesso ai visitatori di ripercorrere la storia del travertino e il suo profondo legame con il territorio.

L’ Architetto Vincenzo De Gennaro, amministratore e CEO dell’azienda DEGEMAR

A guidarli è stato l’amministratore e CEO dell’azienda, l’architetto Vincenzo De Gennaro, che ha illustrato le origini e le caratteristiche di questo materiale : <<Sebbene sia internazionalmente noto come Travertino Romano, il suo nome è “Pietra di Tivoli”, il celebre lapis tiburtinus. Il travertino veniva utilizzato già nell’antica Tibur. Quando arrivò a Roma e si diffuse nei territori limitrofi, le attività estrattive erano già presenti e la città riconobbe immediatamente l’importanza e l’utilità di questa pietra, che divenne uno dei materiali simbolo dell’architettura romana. Basti pensare che anche il Colosseo è stato costruito utilizzando questo materiale.Il distretto estrattivo del travertino, caratterizzato da una particolare conformazione a forma di fagiolo, rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio. Si parla ancora di Pietra di Tivoli perché, storicamente, questa zona apparteneva proprio a Tivoli: la pianura si estendeva dalle pendici dei monti fino alle Terme delle Acque Albule, nell’attuale località di Bagni di Tivoli. Soltanto circa novant’anni fa, con la nascita del Comune di Guidonia Montecelio, questi territori hanno assunto l’attuale assetto amministrativo. Il Festival si è concentrato sul turismo industriale proprio perché attorno alle attività produttive di Guidonia esiste anche un interesse turistico internazionale. Il settore estrattivo, in particolare, è uno dei più importanti: persone provenienti da ogni parte del mondo raggiungono questo territorio per visitare le cave. Il travertino è, a tutti gli effetti, la pelle di Roma e sempre più spesso i visitatori sono incuriositi dalla sua storia e dai luoghi in cui viene estratto. Negli anni passati, il distretto estrattivo del Travertino Romano arrivava a rappresentare circa il 5% del PIL della Regione Lazio. Si tratta, dunque, di un comparto strategico per l’economia del territorio>>.

Una particolarità, distingue inoltre questo materiale da quello estratto in altri bacini presenti nel mondo : «Il travertino non si trova soltanto nel nostro territorio: è presente anche in Toscana, nelle Marche, nell’Alto Lazio, in Turchia, in Marocco. Quello romano, però, possiede caratteristiche particolari. Gli altri bacini non presentano la stessa conformazione: qui la sedimentazione è avvenuta all’interno di una conca naturale, nella parte più depressa della pianura delle Acque Albule, che nel corso dei millenni si è progressivamente riempita. A rendere ancora più particolare questo processo è stata la presenza delle acque sulfuree. Il materiale si è sedimentato per milioni di anni all’interno di questo particolare ambiente, un vero e proprio cocktail naturale che lo ha reso unico al mondo. Le acque, grazie alle loro caratteristiche chimiche, hanno contribuito a conferirgli proprietà distintive» spiega l’architetto.

Il casale presente all’interno dell’area estrattiva

Il racconto si è poi spostato sulla storia del casale antico presente all’interno dell’area estrattiva, una struttura che sorge su reperti di epoca romana. La presenza di un’antica cisterna lascia ipotizzare che nella zona fossero già presenti attività legate allo sfruttamento delle acque termali.La storia del casale è strettamente legata anche alla costruzione di alcuni dei monumenti più celebri della Capitale. <<Nel Cinquecento, con l’avvio del cantiere della Reverenda Fabbrica di San Pietro e l’arrivo a Roma di Michelangelo, che aveva bisogno di grandi quantità di questo materiale, venne realizzato il primo casale. Il vero sviluppo si ebbe però nel Seicento, con l’arrivo di Gian Lorenzo Bernini, al quale fu affidata la realizzazione del colonnato di Piazza San Pietro. La richiesta di travertino aumentò notevolmente e il casale venne ristrutturato, diventando la sede dalla quale venivano gestiti gli approvvigionamenti dei materiali destinati alla Basilica.Nel corso del Seicento, anche i papi successivi e gli architetti appartenenti alla scuola berniniana si rivolsero a queste cave per la realizzazione di alcune delle piazze più famose di Roma, come Piazza Navona e Piazza di Spagna. Il casale divenne così un punto di riferimento per l’organizzazione delle attività e per gli architetti incaricati delle grandi opere.La struttura presenta tre piani e due torrette, dalle quali era possibile sorvegliare le maestranze impiegate nelle attività estrattive, che all’epoca erano costituite anche da condannati ai lavori forzati.Con l’Unità d’Italia, il Vaticano perse il controllo dei propri possedimenti esterni alle mura e molti beni passarono in mani private, diventando proprietà di latifondisti. Da quel momento le attività estrattive attraversarono diverse fasi, alternando periodi di sviluppo e momenti di difficoltà. Oggi, invece, il travertino sta vivendo una nuova stagione di valorizzazione ed è considerato uno degli ambasciatori del Made in Italy nel mondo. A dimostrazione della sua importanza, insieme ad altre venti aziende, il nostro settore sarà presente da lunedì 23 a una fiera internazionale a Dubai, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per presentare le eccellenze italiane. Per quanto riguarda Roma, è stato scelto proprio il travertino.Questo casale, così come il travertino, non racconta soltanto un pezzo della storia locale, ma anche una parte importante della storia di Roma».

In conclusione, il dottor De Gennaro ha voluto porre l’attenzione su un tema che guarda al futuro del settore: la necessità di recuperare e tramandare le competenze artigianali legate alla lavorazione della pietra, sempre più difficili da trovare tra le nuove generazioni. «Oggi manca un po’ di manualità e stanno scomparendo figure professionali come quella dello scalpellino. Vorremmo proprio favorire la ripartenza di percorsi formativi per recuperare competenze che sembrano ormai essersi perse. Le nuove generazioni, infatti, non vengono sufficientemente avvicinate alla trasmissione di questo sapere. Michelangelo diceva di liberare dalla pietra ciò che già si trovava al suo interno. Quando realizzava una scultura, riusciva a tirarne fuori anche una parte della propria anima. Oggi questa sensibilità rischia di andare perduta ed è proprio questa una delle nostre sfide.La macchina può certamente alleggerire la fatica del lavoro umano, ma non può e non deve sostituire la creatività e il potenziale artistico delle persone. Vogliamo concentrarci sul futuro, partendo proprio da questo aspetto. Il Festival può diventare anche un’occasione per avviare una riflessione collettiva su una tematica così importante.Il mercato è sempre più competitivo e dobbiamo impegnarci per tutelare un patrimonio di enorme valore. Anche sul territorio stiamo cercando di ragionare su come stimolare la nascita di nuove scuole e percorsi di formazione». La prima edizione del Festival del Turismo Industriale si chiude così con l’obiettivo di aver fatto conoscere ai cittadini un patrimonio produttivo, storico e culturale che non guarda soltanto al passato, ma che può rappresentare anche un’importante opportunità per il futuro del territorio.