Da Damiano Leonardi, Consigliere di UnaNuovaStoria e Presidente della Commissione consiliare di Controllo e Garanzia del Comune di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

Il consigliere comunale di “Una Nuova Storia” Damiano Leonardi

A giugno il Consiglio comunale di Tivoli aveva approvato all’unanimità una mozione dell’opposizione che chiedeva al Sindaco di intervenire sulla vicenda del nuovo acquedotto di Acea.

Le richieste erano precise e riguardavano vari aspetti come il coinvolgimento degli altri Comuni e di Roma Capitale e l’impegno a ottenere alcuni documenti specifici, a cominciare dall’analisi fatta sull’impatto che le nuove captazioni avrebbero sul fiume.

Questa mattina ho quindi convocato la Commissione di Controllo, che presiedo non per concessione ma perchè per legge è l’unica che spetta all’opposizione, per accertare cosa fosse stato fatto.

Il Sindaco ha rappresentato di aver parlato con Acea, dichiarando, tra le varie cose, che non c’è ancora il progetto definitivo e che i prelievi dal fiume, a detta di Acea, diminuirebbero.

In sintesi, l’impegno votato all’unanimità dal Consiglio comunale è stato disatteso.

Perché il Consiglio comunale voleva chiarezza e azione istituzionale.

Se prima la preoccupazione era tanta, ora è enorme.

Siamo stanchi di ascoltare le chiacchiere di una maggioranza che non rispetta gli impegni che essa stessa vota, come abbiamo potuto accertare anche sul tema della dignità salariale degli appalti pubblici sulla riorganizzazione della ZTL del centro storico.

La politica è una cosa seria.

Il destino della nostra città e del nostro territorio sono una cosa seria.

E un Sindaco e una Giunta che non rispettano la volontà del Consiglio comunale, non solo sono poco seri, ma con la politica hanno poco a che fare.

Ma davvero Tivoli è condannata ad affrontare così il suo futuro?

Davvero dobbiamo restare schiacciati da un’amministrazione troppo occupata nel valzer delle proprie poltrone per occuparsi di ciò di cui la comunità ha bisogno?”.