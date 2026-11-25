In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Editoriale WritersEditor organizza la conferenza “La letteratura contro la violenza sulle donne”, in programma domani, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 16:30, presso l’Auditorium della Scuola Media “Orazio” di Tivoli Terme, con il patrocinio della Città di Tivoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di riflessione e sensibilizzazione su una delle problematiche più delicate e attuali della nostra società, valorizzando il ruolo della cultura e della letteratura come strumenti capaci di favorire il dialogo, la consapevolezza e l’educazione al rispetto.

La conferenza vedrà la partecipazione di autori, professionisti e rappresentanti del mondo associativo, che affronteranno il tema della violenza sulle donne attraverso differenti prospettive, intrecciando esperienze letterarie, riflessioni sociali e approfondimenti specialistici.

Tra gli interventi previsti, quello di Silvia Damiani, autrice e illustratrice di Nel cuore di un bosco incantato, che offrirà uno spunto di riflessione sull’importanza dell’educazione al rispetto fin dall’infanzia, attraverso il valore delle fiabe e della narrativa destinata ai più piccoli.

Lo scrittore Diego Tozzari, autore del romanzo La casa pia delle fanciulle, affronterà invece il tema degli abusi di potere, della libertà negata e del silenzio che spesso circonda le vittime, prendendo spunto dalle vicende raccontate nella sua opera.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla violenza di genere e al sommerso adolescenziale, attraverso il contributo di Luisa Gasbarri, scrittrice, saggista, sceneggiatrice e studiosa di storia delle donne. L’autrice, che ha pubblicato tra le sue opere il romanzo Il male degli angeli per Baldini+Castoldi, approfondirà gli aspetti culturali e sociali legati alla violenza, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.

La poesia troverà spazio attraverso la partecipazione di Tiziano Ziroli, autore della raccolta Poesie e del volume Cocaina, recentemente riproposto in una nuova edizione. Durante l’incontro sarà proposta la lettura di un suo componimento dedicato alla violenza sulle donne, offrendo un’ulteriore occasione per riflettere sul valore della parola come strumento di denuncia e sensibilizzazione.

Ad arricchire il dibattito sarà la presenza della Prof.ssa Susanna Petrassi, psicologa e criminologa, il cui contributo permetterà di approfondire la tematica anche da una prospettiva psicologica e criminologica.

Parteciperà inoltre Marcia Sedoc, presidente dell’Associazione Fajalobi, contribuendo al confronto attraverso la propria esperienza nel mondo associativo.

La giornata sarà arricchita anche da un flashmob realizzato dalle ragazze della Sedoc’s Fashion Academy, un momento artistico che affiancherà gli interventi e le riflessioni della conferenza.

La conduzione sarà affidata a Vanessa Jay Mulder, cantautrice e conduttrice del podcast “Love2Talk”, insieme a Marcia Sedoc, che accompagneranno il pubblico attraverso gli interventi e i diversi momenti dell’iniziativa.

Con questa conferenza, il Gruppo Editoriale WritersEditor intende ribadire l’importanza di mantenere viva l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere, sottolineando come la prevenzione debba passare anche attraverso l’educazione, il superamento degli stereotipi, l’ascolto e la diffusione di una cultura fondata sul rispetto della dignità e della libertà individuale.

L’incontro rappresenterà quindi non soltanto un’occasione per conoscere opere letterarie che affrontano tematiche sociali, ma soprattutto un momento di confronto aperto, nel quale la letteratura diventerà il punto di partenza per affrontare questioni che riguardano l’intera collettività.

Sarà presente in rappresentanza del Gruppo Editoriale WritersEditor, il suo fondatore e direttore editoriale Cristian Segnalini. Organizzatore dell’evento con la collaborazione di Vanessa Jay Mulder e Marcia Sedoc.

Informazioni sull’evento

Titolo: La letteratura contro la violenza sulle donne

Data: Giovedì 26 novembre 2026

Orario: 16:30

Luogo: Auditorium della Scuola Media “Orazio” – Tivoli Terme

A cura di: Gruppo Editoriale WritersEditor

Con il patrocinio della: Città di Tivoli

Sito web: www.gruppowriterseditor.it