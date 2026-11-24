All’Ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli è stato portato a termine con successo un delicatissimo intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva del cavo orale, durato circa dieci ore, per il trattamento di un carcinoma squamocellulare infiltrante.

Lo rende noto la CISL FP ASL RM5.

A soli quindici giorni dall’operazione, coordinata dal Dottor Domenico Tassone, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria, il paziente ha già ripreso ad alimentarsi.

“Come CISL FP ASL RM5 – si legge nella nota del sindacato – vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento e la nostra gratitudine al Dr. Domenico Tassone, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria, e a tutto il personale del blocco operatorio, dell’area chirurgica e della terapia intensiva.

Dietro un risultato di tale livello, che coniuga radicalità oncologica, microchirurgia e tutela di funzioni vitali, c’è un lavoro corale fatto di altissima competenza tecnica, coordinamento tra équipe, attenzione continua e dedizione quotidiana”.

“Questo traguardo – prosegue la nota della CISL FP ASL RM5 – dimostra che l’ospedale di Tivoli e la ASL Roma 5 possono rappresentare un punto di riferimento concreto e qualificato per i cittadini del territorio e dell’intero Lazio.

Allo stesso tempo, ci ricorda quanto sia fondamentale valorizzare, sostenere e tutelare chi lavora ogni giorno per una sanità pubblica d’eccellenza.

Complimenti a tutti i professionisti coinvolti e un augurio di pronta e piena ripresa al paziente”.