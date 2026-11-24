Oggi, martedì 24 novembre, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, organo consultivo della Prefettura, ha approvato l’installazione di 20 nuove telecamere di videosorveglianza per la Città di Monterotondo.

Lo annuncio il sindaco Riccardo Varone sulla sua pagina Facebook istituzionale.

Le nuove telecamere si sommano alle 73 già attive e che andranno a rafforzare il sistema già operativo sul territorio.

In particolare 6 in zona industriale, 3 al sottopasso di via Turati, 8 nei parchi di Monterotondo Scalo oggetto di riqualificazione e altre 3 contro l’abbandono dei rifiuti in prossimità delle isole ecologiche.



“A breve le telecamere diventeranno operative e sarà possibile elevare le multe – scrive il sindaco Riccardo Varone – Chi abbandona rifiuti non potrà più contare sull’anonimato. Le sanzioni superano i mille euro e, nei casi previsti dalla legge, scatta anche la denuncia penale.

Si avvia una fase nuova anche per il decoro del Centro storico che va protetto, curato e rispettato da tutti. Su questo batteremo forte, con presenza sul territorio, controlli e tolleranza zero verso chi lo degrada.



Un risultato importante, arrivato grazie al lavoro di squadra della Polizia locale, delle Forze dell’ordine e degli Uffici comunali, che ringrazio.



Un ringraziamento particolare per come ha seguito questo progetto, lo rivolgo pubblicamente all’assessore alla Polizia locale”.