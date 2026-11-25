A due anni dal debutto solista “Quel che resta del mare mosso”, il cantautore e musicista Antonello D’Angeli torna con il suo secondo lavoro discografico intitolato “Cuore”, distribuito e promosso da Free Club Factory.

Anticipato dai singoli “Sfumature rosa” (uscito a giugno 2026) e “Ogni fragile ormeggio” (uscito a settembre 2026, accompagnato dal videoclip girato nei tunnel del Bunker Soratte), “Cuore” si presenta come un concept album denso e viscerale.

L’opera affronta le coordinate di un percorso interiore innescato da un trauma, tracciando il lento processo catartico di accettazione della perdita e della ferita attraverso il respiro del tempo.

Nel disco la fine di un legame non rappresenta un mero addio, ma una fessura attraverso cui maturare nuove consapevolezze e ricostruire il proprio equilibrio emotivo.

La traccia omonima “Cuore”, scritta da Antonello D’Angeli con musiche composte insieme a Giulio Scipioni, è dedicata alla memoria di Alessandro Cozzetelli, fungendo da baricentro concettuale e poetico dell’intero album.

NOTE SULL’ALBUM

Un concept album di dieci tracce che nasce dalla necessità di trasformare il dolore in scrittura e la fragilità in consapevolezza, intrecciando la tradizione del cantautorato italiano con le sonorità dell’alternative rock e le atmosfere del progressive rock anni Settanta.

Pensato come un viaggio emotivo in cui l’ascoltatore diventa protagonista, il disco attraversa perdita, memoria, relazioni e rinascita, aprendosi progressivamente dall’esperienza personale all’empatia.

Al centro dell’opera c’è la dedica ad Alessandro Cozzetelli, amico scomparso nel 2017, la cui perdita ha rappresentato l’origine del percorso di scrittura di D’Angeli.

Un legame che trova una dimensione simbolica anche nella data di pubblicazione dell’album, il giorno della nascita di Alessandro, a chiudere un cerchio che dalla perdita ritorna alla vita.

Nato da un lungo lavoro condiviso con il polistrumentista Giulio Scipioni e arricchito dal contributo di una band e di ospiti speciali, tra cui Raindog, Sacchini, il Quartetto Norma e il Quartetto Pelathorns, Cuore si configura come un’opera corale e intima, in cui la musica diventa uno spazio per attraversare le ferite, accogliere le proprie emozioni e ritrovare nuovi legami.

FORMATI E DISPONIBILITA’ FISICA

Il progetto Cuore viene distribuito sia sulle piattaforme digitali, sia attraverso un’edizione fisica da collezione a tiratura limitata, curata direttamente da Free Club Factory:

– Vinile 12 pollici 33 giri in tiratura limitata di 100 copie numerate a mano

– CD digipack in tiratura limitata di 100 copie

– T-shirt ufficiale e merchandising dedicato

I supporti fisici sono disponibili in esclusiva al seguente link.

BIOGRAFIA DI ANTONELLO D’ANGELI

Antonello D’Angeli (classe 1993) è un cantautore e musicista la cui identità si muove tra la spinta nevrotica di Roma e la dimensione più introspettiva della Sabina, a Borgo Santa Maria, frazione di Montelibretti.

La sua cifra stilistica è un cantautorato intimo, viscerale ed emotivo, capace di scandagliare le fragilità umane e di trasformare i chiaroscuri dell’anima in canzoni.

Ha debuttato da solista con l’album “Quel che resta del mare mosso”, pubblicato il 5 dicembre 2024, un disco di stampo cantautorale rock che racchiude dieci tracce. Per Antonello il cantautore è “colui che scrive per necessità e per se stesso, condividere con gli altri è un processo successivo non banale e non obbligatorio”.

Ora è in procinto di inaugurare un nuovo e profondo capitolo del suo percorso artistico.

Il suo secondo disco “Cuore”, in uscita quest’anno, è un vero e proprio concept album.

L ‘opera esplora le complesse traiettorie di un viaggio emotivo interiore, nato dalle crepe di un trauma, raccontando il lento e catartico processo di accettazione del dolore attraverso il respiro del tempo. Nelle nuove tracce, la fine di un legame — subìta o scelta che sia — non è mai solo un addio, ma una porta verso nuove consapevolezze.

Anticipano l’uscita del nuovo disco i due singoli “Sfumature rosa” e “Ogni fragile ormeggio”, rispettivamente pubblicate a giugno e settembre 2026; due tracce dalle sonorità diametralmente opposte, ma in cui si può trovare un filo conduttore: il viaggio emotivo causato da un trauma o un dolore e l’accettazione di essi a distanza di tempo.

Ad arricchire e solidificare la sua penna c’è un background da musicista instancabile. Da anni, infatti, Antonello presta la sua sensibilità artistica e strumentale a svariate realtà di spicco della scena cantautorale e indipendente.

Tra i principali progetti e collettivi di cui fa attivamente parte figurano:

• Roberto Billi

• Daniele Coccia Paifelman

• Leonardo Angelucci

• Lateral Blast

• Il Battello Ebbro

• Nuovo Disordine Mondiale (NDM)

• Flowing Chords

Questa moltitudine di palchi, generi e contaminazioni rappresenta la forte impalcatura su cui Antonello D’Angeli costruisce il proprio mondo solista: uno spazio acustico e sincero dove l’esperienza collettiva serve a far risuonare, in modo ancora più potente, la voce della singola interiorità.