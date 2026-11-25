Viene definito “un intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva di elevata complessità”. E’ quello eseguito presso l’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, nell’ambito dell’attività della UOC di Otorinolaringoiatria diretta dal Dottor Domenico Tassone, anticipato ieri, martedì 24 novembre, dal quotidiano on line Tiburno.Tv ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ). L’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli

Secondo un comunicato stampa della Asl Roma 5, l ’intervento ha riguardato un carcinoma squamocellulare infiltrante localizzato nella regione del trigono retromolare e della base della lingua, una sede anatomica particolarmente complessa per la vicinanza a strutture fondamentali per la masticazione, la deglutizione e la fonazione.

Nel comunicato l’Azienda Sanitaria spiega tecnicamente l’intervento nel corso del quale, per garantire un accesso chirurgico adeguato e consentire una resezione oncologica completa, è stata utilizzata una via transmandibolare mediante apertura controllata della mandibola (mandibulotomia). Attraverso questa tecnica è stato possibile raggiungere direttamente la regione interessata dalla neoplasia e procedere all’asportazione della massa tumorale, assicurando un’ampia esposizione del campo operatorio.

Una ricostruzione microchirurgica di elevata complessità

Dopo la fase demolitiva, si legge nel comunicato stampa della Asl Roma 5, si è proceduto alla ricostruzione dell’ampia perdita di sostanza mediante un lembo libero microvascolare radiale, con componente mio-cutanea, prelevato dall’avambraccio del paziente.

Il tessuto è stato trasferito nella regione del cavo orale per ricostruire l’intera area asportata. La sua vitalità è stata garantita attraverso delicate anastomosi microchirurgiche, ovvero il collegamento dei vasi sanguigni del lembo con arterie e vene precedentemente preparate nella regione cervicale.

La procedura ha richiesto la partecipazione contemporanea di due équipe chirurgiche: una dedicata alla resezione oncologica e alla preparazione del campo cervicale, l’altra al prelievo e alla preparazione del lembo ricostruttivo.

Completata la ricostruzione dei tessuti molli, la mandibola è stata riposizionata e stabilizzata mediante placche e viti in titanio, ripristinando la continuità anatomica dell’osso mandibolare.

L’intervento, condotto dal Dottor Domenico Tassone e dalla sua équipe, ha avuto una durata complessiva di circa dieci ore.

Recupero funzionale precoce: il paziente torna ad alimentarsi dopo soli 15 giorni

Il decorso postoperatorio ha evidenziato un recupero funzionale particolarmente favorevole. A soli 15 giorni dall’intervento, il paziente ha ripreso regolarmente l’alimentazione per via orale, con ottimi risultati funzionali ed esiti estetici minimi.

Un risultato significativo, considerando l’estensione della resezione e la complessità della ricostruzione, che testimonia il valore dell’integrazione tra chirurgia oncologica demolitiva e tecniche ricostruttive microvascolari avanzate.

Tivoli consolida la propria vocazione nella chirurgia oncologica testa-collo

Nel comunicato stampa la Asl Roma 5 sottolinea che l’intervento rappresenta un’ulteriore testimonianza del percorso di crescita della UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Tivoli, che sotto la direzione del Dottor Domenico Tassone sta sviluppando un’attività sempre più articolata e specialistica nel trattamento delle patologie oncologiche del distretto testa-collo.

L’attività chirurgica della struttura comprende oggi diversi ambiti di elevata specializzazione:

* Chirurgia oncologica del cavo orale e dell’orofaringe, con interventi demolitivi e ricostruttivi complessi. * Chirurgia oncologica della laringe, con 19 interventi tra laringectomie totali e procedure conservative ricostruttive. * Chirurgia della tiroide, con oltre 60 tiroidectomie eseguite. * Chirurgia delle ghiandole salivari, con oltre 60 interventi complessi sulle ghiandole salivari maggiori.

“Questi volumi – si legge nel comunicato della Asl – testimoniano il progressivo ampliamento delle competenze chirurgiche e dell’offerta assistenziale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini del territorio trattamenti oncologici sempre più specialistici e di elevata complessità”.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

Dr. Domenico Tassone – Direttore UOC Otorinolaringoiatria, Ospedale di Tivoli

Il Dottor Domenico Tassone, Direttore UOC Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Tivoli «Il nostro obiettivo è sviluppare a Tivoli una chirurgia oncologica testa-collo sempre più avanzata, nella quale la radicalità dell’intervento si accompagni alla massima attenzione possibile alla conservazione e al recupero delle funzioni. La collaborazione tra competenze demolitrici e ricostruttive rappresenta un elemento fondamentale per offrire ai pazienti trattamenti complessi e risultati funzionali di qualità. Stiamo lavorando affinché questa attività possa diventare un riferimento sempre più importante per il territorio e per l’intera Regione Lazio».

Dr. Franco Cortellessa – Direttore Sanitario Aziendale ASL Roma 5

Il Dottor Franco Cortellessa, Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma 5 «Questo intervento rappresenta un esempio concreto del percorso di crescita e qualificazione dell’offerta sanitaria della ASL Roma 5. La possibilità di eseguire procedure oncologiche di elevata complessità, integrando competenze chirurgiche specialistiche e tecniche ricostruttive microvascolari, testimonia l’importanza del lavoro multidisciplinare e dello sviluppo delle professionalità presenti nelle nostre strutture. Il nostro impegno è consolidare percorsi assistenziali sempre più qualificati, capaci di rispondere a bisogni di salute complessi e di offrire ai cittadini prestazioni che in passato richiedevano frequentemente il ricorso a strutture esterne al territorio aziendale».

D.ssa Silvia Cavalli – Direttrice Generale ASL Roma 5

Il Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli

«Il potenziamento dell’attività chirurgica e il progressivo innalzamento della complessità delle prestazioni erogate rappresentano obiettivi centrali del percorso di sviluppo della ASL Roma 5. Stiamo lavorando per valorizzare le competenze dei nostri professionisti, investire nell’organizzazione e nelle tecnologie e ampliare le possibilità di cura offerte ai cittadini. Risultati come questo dimostrano quanto sia importante investire nelle professionalità e nella capacità delle nostre strutture ospedaliere di affrontare patologie complesse. Il nostro obiettivo è ridurre la necessità per i cittadini di rivolgersi ad altre realtà sanitarie, rafforzando i presidi aziendali e consolidando un’offerta assistenziale di qualità, sempre più vicina ai bisogni della popolazione».

Una sanità pubblica che investe nelle competenze e nell’alta specializzazione

Stando sempre al comunicato stampa, l’esperienza maturata dalla UOC di Otorinolaringoiatria di Tivoli si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria della ASL Roma 5, orientato allo sviluppo delle attività chirurgiche, alla valorizzazione delle professionalità e all’ampliamento delle prestazioni di alta complessità.

«L’obiettivo – sostiene la Asl – è consolidare il ruolo dell’Ospedale San Giovanni Evangelista come polo di riferimento per la chirurgia oncologica del distretto testa-collo, offrendo ai pazienti la possibilità di accedere a trattamenti altamente specialistici all’interno del servizio sanitario pubblico e riducendo la necessità di rivolgersi a strutture fuori dal territorio aziendale.

Un percorso di crescita che mette al centro innovazione chirurgica, competenze professionali e qualità della cura, con un obiettivo fondamentale: garantire ai pazienti non soltanto la cura della malattia oncologica, ma anche il miglior recupero funzionale e della qualità di vita possibile».