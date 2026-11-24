Poste Italiane comunica che oggi, martedì 24, novembre viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie commemorativa dedicato a Pippo Baudo, tra i più autorevoli e longevi protagonisti della televisione italiana del secondo Novecento e dei primi decenni del Duemila.

Il francobollo di Pippo Baudo è relativo alla tariffa B ed è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, con una tiratura di duecentocinquantamilaventi esemplari in fogli da quarantacinque francobolli.

La vignetta raffigura un ritratto di Pippo Baudo intento nella conduzione, a testimonianza del ruolo centrale che ha avuto nella storia della televisione italiana. Sullo sfondo è rappresentata una scalinata adornata da fiori, richiamo simbolico al mondo dello spettacolo e alla grande tradizione dell’intrattenimento nazionale.

Completano il francobollo la legenda “PIPPO BAUDO”, le date “1936-2025”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista del francobollo è Santo Errico della Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Nella stessa giornata di oggi viene emesso un francobollo commemorativo dedicato a Carlo Lorenzini, detto Collodi, nel bicentenario della nascita.

Il francobollo è relativo alla tariffa B 50 g ed è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, con una tiratura di trecentomilaquindici esemplari.

La vignetta riproduce il volto stilizzato di Carlo Lorenzini, detto Collodi, tratto dal logo del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della sua nascita, affiancato dall’illustrazione a colori di Pinocchio, protagonista del celebre romanzo dello stesso autore. La composizione richiama il legame indissolubile tra lo scrittore e il suo personaggio più noto attraverso un linguaggio grafico essenziale e contemporaneo.

Il bozzetto è a cura di Tiziana Trinca.

Autore de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, una delle opere più tradotte e amate della letteratura italiana nel mondo, Carlo Lorenzini ha lasciato un’eredità culturale straordinaria che continua a parlare a generazioni di lettori di ogni età. Il francobollo celebra il bicentenario della nascita dello scrittore toscano, rendendo omaggio a una figura centrale della cultura italiana e a un capolavoro che rappresenta ancora oggi un simbolo universale di fantasia, crescita e scoperta.

L’emissione del francobollo di Pippo Baudo rende omaggio a una figura che ha segnato profondamente la cultura popolare italiana, contribuendo alla scoperta e alla valorizzazione di artisti, talenti e protagonisti dello spettacolo attraverso una carriera lunga oltre sessant’anni.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso Spazio Filatelia Piazza di S.Silvestro, 20, 00187, Roma.

Nel caso di Collodi l’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’Ufficio Postale di Collodi (PT) Piazza Umberto Ciomei 1, 51012

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia e attraverso il sito filatelia.poste.it.