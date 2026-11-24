di Claudia Serena Pauselli

Un secondo posto mondiale per Ilenia Carrozzo, 30 anni, trainer e bodybuilder professionista di Palombara Sabina.

Lo scorso 7 novembre, a Tarragona, in Spagna, l’atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Model Pro al Mr & Miss Universe 2026.

Un risultato che arriva nello stesso luogo in cui, nel 2025, Carrozzo aveva conquistato la Pro Card, entrando tra le professioniste.

Tiburno.tv l’ha intervistata per raccontare il traguardo, il percorso che l’ha portata sul palco e i suoi prossimi obiettivi.

Cosa significa per te aver conquistato il secondo posto al Mr & Miss Universe WABBA?

«Sicuramente è stato un bellissimo traguardo, raggiunto proprio nel luogo in cui più di un anno fa sono diventata professionista, a Tarragona, in Spagna. È stata una grandissima emozione ritornare su quel palco, questa volta come atleta professionista».

Com’è nata la tua passione per questo sport?

«All’inizio andavo in palestra soltanto per il piacere di andarci, senza un obiettivo vero e proprio. Poi, guardando le prime gare di Pierpaolo e vivendo insieme a lui tutto il percorso, mi sono appassionata anch’io e ho voluto intraprendere un percorso agonistico. Ho iniziato ad andare in palestra con un obiettivo: salire sul palco».

La passione per il bodybuilding è infatti condivisa con il compagno Pierpaolo Tamarri. Insieme nella vita e nello sport, nel 2025 erano già saliti entrambi sul podio a Tarragona.

Qual è stato il momento più difficile del percorso che ti ha portata fino a questo traguardo?

«Gli ultimi giorni della preparazione sono stati abbastanza tosti, sia mentalmente che fisicamente. Arrivi a un punto in cui sei stanca, le calorie sono poche, sei molto nervosa e magari non hai la forza o la voglia di fare nulla. Quello sì, è abbastanza duro. Ma siamo fortunati perché, facendo entrambi lo stesso sport, possiamo condividere sia i momenti belli che quelli brutti».

Qual è il tuo prossimo obiettivo?

«Migliorarmi, lavorare sui punti carenti per gareggiare il prossimo anno ed essere più competitiva. E ovviamente vorrei raggiungere nuovi traguardi».