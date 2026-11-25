A Subiaco è stato revocato parzialmente il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica pubblica a causa della contaminazione delle rete idrica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’Ordinanza sindacale contingibile e urgente numero 45 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi pomeriggio, mercoledì 25 novembre 2026, dal sindaco Felice Rapone che dispone con efficacia immediata l’aggiornamento e la revoca parziale della precedente Ordinanza numero 44 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata stamattina dal primo cittadino.

Il nuovo provvedimento è stato emesso a seguito delle verifiche effettuate da ACEA ATO 2 sulla rete idrica comunale.



Le limitazioni all’utilizzo dell’acqua vengono circoscritte a specifiche aree del territorio comunale, interessando prevalentemente la parte bassa della città e il centro storico, secondo l’elenco puntuale delle vie riportato nel nuovo provvedimento.



REVOCA DEL DIVIETO NELLE RESTANTI AREE DEL TERRITORIO

In tutte le vie, piazze, contrade e località non ricomprese nell’elenco dell’Ordinanza n. 45 è nuovamente consentito il normale utilizzo dell’acqua della rete idrica pubblica per tutti gli usi, compresi il consumo umano, gli usi alimentari e igienico-sanitari.



OSPEDALE E PLESSO SCOLASTICO DI OLIVETO PIANO

Si rassicura la cittadinanza che l’Ospedale “Angelucci” di Subiaco non rientra nelle aree interessate dall’emergenza idrica oggetto del provvedimento.

Anche il plesso scolastico di Oliveto Piano non è interessato dalle limitazioni previste dalla nuova ordinanza.



ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITÀ NELLE QUALI PERMANE IL DIVIETO

Contrada Carcara, Contrada Minnone, Contrada Ponte Minnone, Contrada Prato Maggiore, Contrada Sant’Angelo, Contrada Sorricella, Corso Cesare Battisti, Largo Giuseppe Mazzini, Largo Lucidi, Largo Martiri di Cicchetti, Largo Pietro Camporesi, Largo Sodoma, Largo Trieste, Piazza del Campo, Piazza Gerardo Lustrissimi, Piazza Giovanni Falcone, Piazza Leone, Piazza Paolo Borsellino, Piazza Roma, Piazza Sant’Andrea, Piazzale della Resistenza, Piazzale delle Arti, Piazzale Emilio Blenio, Piazzale Giulio Romano, Piazzale San Benedetto, Piazzale Santa Scolastica, Strada P.40 B, Strada P.45 A, Strada Statale 411 Sublacense, Via Anicia, Via Antoniazzo Romano, Via Antonio Raggi, Via Barna Senese, Via Cadorna, Via Capo de’ Gelsi, Via Cavour, Via Ceccarelli, Contrada Colonnella, Via Contrada Risano, Via Dante Alighieri, Via degli Opifici, Via degli Scaloni, Via dei Monasteri, Via dei Piattari, Via dei Tufelli, Via del Carbonaro, Via del Colle, Via della Forma, Contrada Costa Piaggia, Via del Palazzo Romano, Via del Pino, Via del Suffragio, Via del Torrione, Via di Sant’Antonio, Via di Villa Gori, Via di Villa Scarpellini, Via Fabio Filzi, Via Federico Zuccari, Via Fossa Cieca, Via Fratelli Cosmati, Via Giacomo Quarenghi, Via Giovanni Battista Gori, Via Giulio Valente, Via Giuseppe Garibaldi, Via Gregorovius, Via Guglielmo Oberdan, Via Lucidi, Via Magister Consolus, Via Mirzio, Via Palestro, Via Papa Braschi, Via per Cervara, Piazza Pietra Sprecata, Via Pietro Cavallini, Via Pietro Metastasio, Piazza Polsinelli, Via Rocca Abbaziale, Via San Pietro, Via Scanzano, Via Sebastiano Conca, Via Sorricella, Via Sossanti, Via Sublacense, Via Trento, Via Vittorio Veneto, Via XX Settembre, Viale Antonio Fogazzaro, Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Viale della Repubblica, Viale Emilio Blenio, Viale Francesco Petrarca, Viale Giacomo Matteotti, Via Poggio Verde, Vicolo Arco Mancini, Vicolo Arquati, Vicolo Balduini, Vicolo Balzo, Vicolo del Cavallo, Via del Ponte, Vicolo del Torricello, Vicolo Lucidi.



UTILIZZI DELL’ACQUA VIETATI NELLE AREE INTERESSATE

Permane il divieto di utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica pubblica per:

Il consumo umano diretto;

La preparazione e la cottura di alimenti e bevande;

Il lavaggio di frutta, verdura e altri prodotti alimentari;

Il lavaggio di stoviglie, utensili e attrezzature destinati al contatto con alimenti;

Ogni altro utilizzo diverso da quelli espressamente consentiti.



UTILIZZI ESPRESSAMENTE CONSENTITI

L’acqua della rete idrica pubblica, nelle aree interessate dal provvedimento, può essere utilizzata esclusivamente per:

Lo scarico dei servizi igienici;

La pulizia delle superfici e dei pavimenti non destinati al contatto con alimenti.



CASETTE DELL’ACQUA E DEPURATORI DOMESTICI

Il Comune precisa che:

Le casette dell’acqua ACEA non devono essere utilizzate per l’approvvigionamento di acqua potabile durante l’emergenza.

La presenza di depuratori, filtri o sistemi di trattamento domestico dell’acqua non esonera dal rispetto delle disposizioni dell’ordinanza. Nelle aree interessate dal divieto, pertanto, l’acqua della rete idrica pubblica non può essere utilizzata per gli usi vietati neppure se sottoposta a tali trattamenti.

Per bere dovrà essere utilizzata esclusivamente acqua confezionata o acqua potabile distribuita attraverso le autobotti di ACEA ATO 2.

Per gli altri usi vietati dovrà essere utilizzata acqua proveniente da sistemi alternativi di approvvigionamento di comprovata potabilità.



AUTOBOTTI: SEI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE

Sono in corso le operazioni di posizionamento delle autobotti di ACEA ATO 2, destinate a garantire l’approvvigionamento alternativo di acqua potabile alla cittadinanza e a supportare le esigenze degli istituti scolastici e delle altre utenze interessate.

I punti individuati sono:

Piazza Roma;

Piazzale delle Arti;

Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Piazza Ochsenhausen;

Piazza Sant’Andrea;

Via Santa Maria, all’incrocio con Viale della Repubblica.

L’autobotte di Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa è già presente.



ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità che si trovino nell’impossibilità di raggiungere autonomamente i punti di distribuzione, grazie alla collaborazione del Centro Radio Soccorso Sublacense.

Per richiedere assistenza è possibile contattare il seguente recapito:

0774 523735



CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PIENAMENTE OPERATIVO

Resta confermata l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, impegnato nel coordinamento degli interventi, nell’assistenza alla popolazione e nel supporto alle operazioni di approvvigionamento e distribuzione alternativa di acqua potabile.



PROSEGUONO GLI INTERVENTI E I CONTROLLI DI ACEA ATO 2

Il gestore del servizio idrico sta predisponendo ulteriori attività di verifica, monitoraggio e campionamento della rete idrica, finalizzate al ripristino delle condizioni di salubrità e potabilità dell’acqua nelle aree ancora interessate dalle limitazioni.



L’Amministrazione comunale mantiene un costante raccordo operativo con ACEA ATO 2, ASL Roma 5, Protezione Civile e uffici comunali competenti, affinché ogni intervento venga effettuato con la massima tempestività.



L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che la situazione sta arrecando alle famiglie, alle attività economiche e alle comunità scolastiche. Tutte le strutture coinvolte sono impegnate nella gestione dell’emergenza, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità, nel pieno rispetto delle garanzie sanitarie.



Il Comune invita la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’Ordinanza n. 45 del 25 novembre 2026 e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali della Città di Subiaco.

Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità.