dì Francesca Romana Severini

Si è svolto venerdì 20 novembre, presso l’ex chiesa di San Michele a Tivoli, l’evento promosso dall’Associazione Culturale San Michele e dedicato alla lotta contro la violenza di genere, dal titolo “L’ultimo giorno normale. Oltre il silenzio: i segnali invisibili, la memoria, il riscatto”. L’incontro, condotto dall’avvocata e presidentessa dell’associazione, Elisabetta Gentile, ha voluto accendere l’attenzione su quei comportamenti che spesso vengono sottovalutati, gesti apparentemente insignificanti ai quali non sempre si attribuisce il giusto peso, ma che possono essere i primi campanelli d’allarme di una relazione violenta. Riconoscerli, soprattutto quando si manifestano nelle fasi iniziali di un rapporto, può fare la differenza e permettere di intervenire prima che la situazione degeneri. «Abbiamo voluto parlare di tutti quei segnali invisibili che possono manifestarsi già all’inizio di una relazione, quando si è ancora in tempo per riconoscerli e intervenire. Ma non ci siamo fermati alla sensibilizzazione: abbiamo voluto affrontare anche gli aspetti più pratici, spiegando quali servizi sono presenti sul territorio, cosa possono fare le donne che si trovano in una situazione di pericolo e a chi possono rivolgersi. È importante conoscere le possibilità di aiuto e sapere di non essere sole. Inoltre, abbiamo ospitato una donna che ha vissuto direttamente l’esperienza della violenza, dando così spazio anche a una testimonianza concreta», racconta la dottoressa Gentile. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche al ruolo di chi, pur non vivendo direttamente una situazione di violenza, può accorgersi di ciò che accade e diventare un importante punto di riferimento. «Il messaggio più importante che volevamo trasmettere è proprio quello di non voltarsi dall’altra parte. Questo vale soprattutto quando riconosciamo determinati comportamenti nelle persone che ci sono vicine: non bisogna sottovalutarli né restare indifferenti. Allo stesso tempo, volevamo sottolineare quanto sia fondamentale una rete territoriale capace di intervenire e accompagnare le donne. Polizia e Carabinieri, ad esempio, non si limitano a raccogliere una denuncia, ma restano accanto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto, offrendo un sostegno importante e facendo sentire le donne meno sole», spiega la presidentessa. Accanto alla necessità di riconoscere la violenza e imparare a chiedere aiuto, l’iniziativa ha voluto lasciare spazio anche a un messaggio di forza e speranza. Perché, se è vero che la violenza lascia segni profondi in chi la subisce, è altrettanto vero che non deve rappresentare la fine di una storia. «È fondamentale riuscire a uscire dal circolo della violenza. L’importante è imparare a riconoscere i segnali, ma anche capire che, quando non si riesce a farlo in tempo, non è mai troppo tardi per chiedere aiuto. Bisogna avere il coraggio di tendere una mano e sapere che dall’altra parte può esserci qualcuno pronto ad accoglierla. Per trasmettere questo messaggio abbiamo scelto di utilizzare anche la cultura, attraverso letture e spezzoni di film, strumenti che permettono di affrontare temi così delicati e di far arrivare il messaggio alle persone in modo diretto ed emozionale», conclude Elisabetta Gentile. L’incontro, accolto con emozione dai numerosi presenti, ha dato vita a un momento di confronto e approfondimento che ha coinvolto diverse figure professionali, dalla Polizia agli psicologi, fino ai servizi sociali. Sono intervenuti il direttore di giornale Fulvio Ventura, la dottoressa Daniela Scuderi, assistente sociale del Comune di Tivoli, la dottoressa Sabrina Scattoni, psicologa giuridica, e il dottor Davide Sinibaldi, ex commissario della Polizia di Stato. Presente anche la dottoressa Francesca Chimenti. A fare da cornice all’incontro anche una mostra sensoriale con le opere dell’artista Susanna Fiorini e l’esposizione degli “Specchi del controllo”, sui quali erano riportate in rosso alcune delle espressioni tipiche della violenza psicologica. Accanto a questi, oggetti di uso quotidiano diventavano simboli di una vita interrotta e di quell’equilibrio che la violenza può spezzare. L’evento si inserisce nel progetto “Rivoluzione Gentile”, attraverso il quale l’associazione sceglie di accendere i riflettori su diverse tematiche del nostro tempo, dalla violenza alla solitudine, fino al mondo degli animali e dei ragazzi. Ancora una volta, l’Associazione Culturale San Michele si dimostra vicina alle persone e alle problematiche della società, scegliendo la cultura come strumento per affrontarle e creare consapevolezza. Un impegno che non perde mai di vista ciò che conta davvero: le persone, le loro storie, le loro voci e le loro famiglie. Perché forse il vero atto rivoluzionario nasce proprio dalla capacità di accorgersi dell’altro, di non voltarsi dall’altra parte e di scegliere, ogni giorno, la gentilezza del cuore e dell’animo.