Nove persone denunciate, un uomo arrestato, droga e armi sequestrate, tre attività sanzionate e una temporaneamente chiusa.

E’ in sintesi il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e del NAS di Roma, nei comuni di Fiano Romano e Capena, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e di quelli in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Sezione Operativa, coadiuvati dai militari della Stazione di Fiano Romano, hanno arrestato un italiano di 39 anni residente nel comune, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione di arma clandestina, detenzione illecita di munizionamento da guerra, detenzione di banconote false e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa, la perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una pistola con matricola apparentemente contraffatta, completa di caricatore con 6 cartucce, un lanciarazzi calibro 22 con tromboncino, un’ulteriore arma indicata negli accertamenti come pistola da guerra, nonché centinaia di cartucce, 44 razzi di diverse tipologie e 1 chilo di polvere pirica.

Sono stati inoltre rinvenuti 15 flaconi di fertilizzanti e prodotti per la coltivazione idroponica.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Rieti, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Complessivamente, altre 9 persone sono state denunciate in stato di libertà.

Tra queste, un 19enne romeno è stato denunciato per furto aggravato a seguito di un intervento presso un esercizio commerciale di Capena, dove il giovane avrebbe occultato alcuni capi di abbigliamento e scarpe, allontanandosi senza pagarli.

La merce è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Tre uomini sono stati invece denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Un 34enne, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 100 grammi della stessa sostanza, suddivisi in 5 involucri.

Nei suoi confronti è stato effettuato anche il ritiro della patente di guida.

Un 20enne albanese è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e crack e 453 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

Un 47enne è stato invece sorpreso con 33 grammi di hashish; gli ulteriori accertamenti presso la sua abitazione hanno permesso di sequestrare altri 41 grammi della stessa sostanza, un bilancino e materiale per il confezionamento.

Nel corso del servizio, 10 persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, i sequestri di droga effettuati durante l’operazione ammontano a 195 grammi di hashish, 103 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina e 1 grammi di crack.

Le verifiche, svolte con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, hanno interessato anche 3 attività commerciali, tutte sanzionate, per un importo complessivo di 25.024 euro.

Per una di queste è stata disposta la chiusura temporanea.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato 176 persone e 142 veicoli, effettuando anche accertamenti alcolemici ed elevando sanzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di 2.361 euro.