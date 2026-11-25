E’ stato chiuso dieci anni per ristrutturazione dei locali e da allora non ha più riaperto.

Ora il bar dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli è pronto a ripartire.

Lo stabilisce la delibera numero 2408 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, mercoledì 25 novembre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

L’ospedale “Leopoldo Parodi Delfino” di Colleferro

Con l’atto viene disposta l’aggiudicazione alla “Ristorazione Servizi Italia” (“Risto.S.I. Srl”) di Colleferro, la stessa che il 30 ottobre si è aggiudicata la gestione del bar interno all’ospedale “Leopoldo Parodi Delfino” di Colleferro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’azienda ha vinto la gara presentando un’offerta tecnica ed economica per un canone complessivo di un milione 288 mila euro iva esclusa per 8 anni per complessivi 1.571.360 iva inclusa, corrispondenti ad un importo annuale di 196.420 euro iva inclusa.

Il Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli

Alla gara bandita il 15 dicembre 2025 – CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO – hanno partecipato anche la “Sirio Spa” e “GMA Service Srl”,, mentre la Commissione ha escluso la “Fast Eat Italy S.r.l.” e la “IGEA S.r.l.”: nel primo caso il caricamento effettuato nella sezione dell’offerta tecnica non conteneva un file tecnico esistente e risultava riconducibile a un file temporaneo, con conseguente assenza di un’offerta tecnica valutabile; l’esclusione di IGEA S.r.l. era invece scaturita in quanto l’offerta tecnica risultava incompleta, essendo stati sviluppati soltanto alcuni dei criteri previsti dalla griglia di valutazione, e pertanto non valutabile nel suo complesso.

Vale la pena ricordare che il disciplinare di gara – CLICCA E LEGGI IL DISCIPLINARE DI GARA - prevedeva l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più vantaggioso e la base d’asta per l’affitto del bar dell’Ospedale di Tivoli si attestava sui 80 mila euro annui, ossia 640 mila euro totali.

I locali che ospitano il nuovo bar dell’ospedale di Tivoli

Il nuovo punto ristoro del “San Giovanni Evangelista” non sarà più al piano terra nell’ala vecchia del nosocomio, bensì all’ingresso, davanti alla cappellina dedicata alle preghiere dei fedeli.

Per la “Ristorazione Servizi Italia Srl” si tratta della seconda gestione di bar e ristoro in un ospedale pubblico.

Come riporta il quotidiano “Latina Today”, nel 2022, infatti, la “ Risto. S.I.” si aggiudicò il servizio all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e il 28 marzo di 4 anni fa il nuovo locale venne inaugurato alla presenza della Dottoressa Silvia Cavalli, all’epoca Direttore Generale della Asl pontina.