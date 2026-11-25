Sarebbero dovuti durare appena 90 giorni, invece sono ancora “a carissimo amico”.

Un tratto della via Tiburtina interessato dal progetto dell’ampliamento a 4 corsie

Sono gli scavi archeologici e i sondaggi relativi ai lavori per l’allargamento della via Tiburtina a 4 corsie dall’Albuccione fino al Centro Agroalimentare Romano di Setteville, nel Comune di Guidonia Montecelio.

Insomma, l’opera pubblica più importante dell’asse tiburtino deve ancora attendere.

E’ quanto emerge dalla determina numero 5451 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, martedì 24 novembre, dal dirigente del Servizio Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale Stefano Monni.

Via Tiburtina nel tratto compreso tra Setteville e Albuccione, a Guidonia Montecelio

Col provvedimento viene prorogata l’occupazione temporanea delle aree di circa 5 mila metri quadrati interessate dal progetto di raddoppio della Tiburtina per ulteriori 90 giorni rispetto al termine previsto del 29 novembre prossimo e fino al 27 febbraio 2027.

L’atto autorizza ad accedere nelle aree la società “Antea Srl” di Carsoli e l’incaricata della Sovrintendenza Valentina Cipollari, oltre ai Tecnici e i funzionari della Città Metropolitana di Roma Capitale incaricati, tra i quali l’Ingegner Giovanni Tozzi, Filippo De Meo e Massimo Martucci.

Il tratto interessato dagli scavi archeologici

Si tratta degli stessi tecnici e ditte che il 19 febbraio scorso con la determina numero 683 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente del Servizio Viabilità Stefano Monni aveva già autorizzato ad occupare le aree per 90 giorni per effettuare le indagini magnetometriche finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuale per svolgere gli scavi archeologici e i sondaggi in condizioni di sicurezza.

Dalla determina firmata ieri emerge innanzitutto che la nuova proroga di 90 giorni è stata richiesta “al fine di completare, a seguito di rinvenimenti, l’indagine archeologica in corso di esecuzione”, si legge nel documento.

Il primo progetto preliminare per l’allargamento della Tiburtina risale al 2009

Inoltre l’atto chiarisce che a marzo non è stato possibile procedere all’immissione in possesso per mancanza della persona residente che di fatto ha impedito l’accesso all’interno dell’immobile e che soltanto a giugno è stato redatto e firmato il verbale con gli interessati.

Così il 10 agosto scorso era stata concessa una prima proroga di 90 giorni per completare i lavori di scavi archeologici e sondaggi, ma di fatto sono da ultimare.

Vale la pena evidenziare che i sondaggi rappresentano il primo passo verso la ripresa dei lavori per il raddoppio.

Il 30 settembre 2025 il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio ha infatti approvato il progetto definitivo e l’adozione della variante urbanistica necessari per superare l’impasse e realizzare finalmente l’opera viaria più importante per l’hinterland.

La Basilica di Santa Sinforosa, complesso paleocristiano in onore della Patrona di Tivoli

La delibera di consiglio comunale ratifica il progetto definitivo con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera varato dalla Conferenza dei servizi dichiarata conclusa positivamente lo scorso 9 luglio con la determina numero 42 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata dal Dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La storia dell’appalto per il raddoppio della Tiburtina affonda le radici a maggio 2019, quando le ditte vincitrici della gara Codimar Srl, Codisab Srl, Solage Srl e Dsba Srl iniziano i lavori da 8 milioni e mezzo di euro, ma nel 2020 gli scavi archeologici portano alla sospensione del cantiere a causa del ritrovamento di reperti significativi, come l’antico basolato della via Tiburtina e resti di villae rusticae risalenti al II secolo avanti Cristo e al basso Impero.

Un altro tratto di via Tiburtina

A quel punto viene affidato all’archeologa di Tivoli Valentina Cipollari il servizio di assistenza agli scavi archeologici per un importo complessivo di 39.847 euro e 60 centesimi, mentre alla “SDC Project Group Srls” di Tivoli fu commissionato il Servizio di Direzione lavori propedeutico a successiva campagna di scavi e sondaggi archeologici per un importo netto di 135.062 euro e 43 centesimi.

L’indagine archeologica, condotta lungo un tratto di circa 1,36 chilometri, ha interessato sia il lato nord che sud della strada, con particolare attenzione all’area di Santa Sinforosa, dove si trovano resti della basilica paleo-cristiana in onore della Patrona di Tivoli.

La variante al progetto di adeguamento della Tiburtina dal chilometro 17 al chilometro 21 è stata redatta dallo studio tecnico “Via Ingegneria Srl” di Roma, società alla quale il 28 settembre 2022 è stato affidato un incarico da 247.292 euro e 96 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella variante al progetto è prevista la realizzazione del “Parco archeologico lineare di Santa Sinforosa”, il complesso archeologico paleocristiano in onore della Patrona di Tivoli col contestuale allargamento della strada più sul lato sinistro in direzione Roma, avvicinandosi così alla antica Basilica.

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha deciso con la Sovrintendenza per i Beni Paesaggistici ed Archeologici di realizzare un parco archeologico sui due lati della Tiburtina, collegando le due aree con una pista ciclopedonale e un ponte.