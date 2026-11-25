I Carabinieri della Stazione di Palestrina hanno denunciato in stato di libertà tre giovani — un 21enne, un 18enne e un 17enne — gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’intervento è scaturito alle prime luci dell’alba a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

Dopo aver raccolto la denuncia da parte della vittima, i Carabinieri hanno avviato immediatamente delle ricerche sul territorio che hanno consentito in poco tempo di rintracciare i 3 soggetti nei pressi di piazzale Maria Montessori a Gallicano nel Lazio.

Sottoposti al controllo e alla perquisizione personale sul posto, i giovani sono stati trovati ancora in possesso della refurtiva sottratta poco prima alla vittima, un telefono cellulare e una carta bancomat.

I beni recuperati sono stati poi restituiti al legittimo proprietario, mentre i tre sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie — ordinaria e per i Minorenni.