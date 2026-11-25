Una mattinata intensa, partecipata e carica di significato quella vissuta oggi, mercoledì 25 novembre, presso la sede comunale di Monterotondo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’iniziativa di stamane a Monterotondo

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG), in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha promosso un flash mob aperto all’intera comunità lavorativa e istituzionale per ribadire con forza la vicinanza, la sensibilità e il sostegno concreto dell’Ente a tutte le donne vittime di violenza.

L’iniziativa ha registrato un’ampia adesione: dipendenti e amministratori si sono ritrovati per lanciare un segnale visibile e condiviso, tracciando un segno rosso sul volto e indossando un indumento o un dettaglio rosso, simboli universali della lotta contro la violenza di genere.

Lungo la scalinata e negli spazi del Comune sono stati inoltre esposti cartelli con messaggi di sensibilizzazione e denuncia contro ogni forma di sopruso e controllo.

Particolarmente toccante è stato il momento artistico che ha accompagnato la mobilitazione.

Alessandro Cau, dipendente comunale e attore, ha interpretato un intenso monologo tratto da “Ferite a morte” (nel capitolo dedicato a Il carnefice) di Serena Dandini.

La lettura è stata accompagnata dalle suggestioni musicali legate alla vicenda di Parastoo Ahmadi, la giovane cantante iraniana ventinovenne condannata a 74 frustate per aver avuto il coraggio di esibirsi in pubblico senza velo in un concerto trasmesso online: un omaggio alla libertà di espressione e alla resistenza delle donne in ogni parte del mondo.

All’evento sono intervenuti il Sindaco Riccardo Varone e l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Clementini, alla presenza anche di altri componenti della Giunta e di numerosi Consiglieri e Consigliere comunali, a testimonianza di un impegno istituzionale compatto e trasversale nel promuovere la cultura del rispetto, della parità e della prevenzione.

Una giornata sentita ed emozionante, che conferma la volontà del Comune di Monterotondo di non abbassare mai l’attenzione e di fare rete, dentro e fuori le istituzioni, affinché nessuna donna sia lasciata sola.