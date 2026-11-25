Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 33enne originario del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, tentata estorsione e danneggiamento.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale dell’Arma, le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia presentata dal parroco e da un diacono della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in via Acquaroni, che hanno riferito di aver sorpreso, verso le ore 10:00 del mattino, un uomo all’interno della sagrestia mentre tentava di rubare alcuni oggetti sacri, dopo aver infranto la vetrata di una porta d’accesso.

Vistosi scoperto, l’uomo li avrebbe minacciati di morte simulando il possesso di un’arma e si sarebbe fatto consegnare i loro telefoni cellulari, pretendendo poi la somma di 150 euro in contanti per restituirli.

Al rifiuto delle vittime, l’uomo si è dato alla fuga e, inseguito dal parroco, gli avrebbe puntato contro un coccio di bottiglia di vetro per farlo desistere, riuscendo infine a far perdere le proprie tracce.

L’immediata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, basata sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sull’individuazione fotografica da parte delle persone offese, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 33enne.

L’uomo è stato rintracciato in serata dai militari nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale “Vannini”, da dove era appena stato dimesso a seguito di una visita per un malessere generale.

L’indagato, che è stato anche denunciato a piede libero per il danneggiamento della vetrata della sagrestia, è stato tradotto nel carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.