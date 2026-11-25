Acqua contaminata dalla rete idrica a Subiaco.

Il sindaco di Subiaco Felice Rapone Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica numero 44 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, mercoledì 25 novembre, dal sindaco Felice Rapone.

Con l’atto viene disposto il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica pubblica per il consumo umano, per gli usi alimentari e per gli usi igienico-sanitari, su tutto il territorio comunale, nessuna località esclusa, fatte salve le eccezioni espressamente previste dall’ordinanza. Il provvedimento è stato emesso a seguito della comunicazione pervenuta oggi dall’ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione, relativa alla non conformità dell’acqua destinata al consumo umano ai parametri microbiologici previsti dalla normativa vigente, riscontrata nella zona di Piazza Roma/Via Fabio Filzi.

In un comunicato l’amministrazione comunale avverte che si tratta di un atto via cautelativa e precauzionale, in attesa degli esiti degli ulteriori accertamenti tecnici e sanitari finalizzati a individuare le cause e l’effettiva estensione della contaminazione.

L’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua della rete idrica pubblica per:

•Il consumo umano diretto (bere); •La preparazione e la cottura di alimenti e bevande; •Il lavaggio di frutta, verdura e altri prodotti alimentari; •Il lavaggio di stoviglie, utensili e attrezzature destinati al contatto con alimenti; •Ogni altro utilizzo diverso da quelli espressamente consentiti dall’ordinanza.

L’acqua della rete idrica pubblica può essere utilizzata esclusivamente per: •Lo scarico dei servizi igienici; •La pulizia delle superfici e dei pavimenti non destinati al contatto con alimenti. Per bere dovrà essere utilizzata esclusivamente acqua confezionata o quella messa a disposizione da ACEA mediante autobotti. Per tutti gli altri usi vietati dovrà essere utilizzata acqua proveniente da sistemi alternativi di approvvigionamento di comprovata potabilità.

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO Le disposizioni si applicano a tutte le utenze pubbliche e private servite dalla rete idrica pubblica presenti sull’intero territorio comunale, comprese le abitazioni, le attività commerciali, produttive e ricettive, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli istituti scolastici, gli uffici pubblici, le strutture sanitarie e socio-assistenziali e le fontane pubbliche. Gli esercizi pubblici alimentari e tutte le attività operanti nel settore alimentare dovranno dotarsi di sistemi alternativi di approvvigionamento di acqua potabile, tali da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, sospendendo, in mancanza, le attività che non possano essere svolte in condizioni di sicurezza.

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE Con la medesima ordinanza, il Sindaco ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, al fine di garantire il coordinamento degli interventi connessi alla gestione dell’emergenza idrica e assicurare l’assistenza alla popolazione. Il C.O.C. opererà in costante raccordo con ACEA ATO 2, ASL Roma 5 e il Settore Tecnico comunale, supportando l’organizzazione dei punti di distribuzione alternativa di acqua potabile, coordinando l’impiego delle strutture comunali e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e monitorando l’evoluzione della situazione. Particolare attenzione sarà riservata alle persone anziane, alle persone con disabilità, ai soggetti fragili e a quanti si trovino in condizioni di difficoltà.

RECAPITO TELEFONICO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE: 0774 523735

“L’Amministrazione comunale – si legge nel comunicato diffuso oggi pomeriggio – pienamente consapevole dei disagi che tale provvedimento comporta per le famiglie, le attività economiche e i servizi del territorio, garantirà, attraverso il Centro Operativo Comunale e in costante raccordo con gli enti competenti, il monitoraggio della situazione, il coordinamento delle attività di assistenza e la tempestiva diffusione di ogni aggiornamento”. “L’ordinanza – prosegue il comunicato – sarà riesaminata alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici e sanitari, anche ai fini di un’eventuale riduzione dell’ambito territoriale di applicazione del divieto.

Si invita tutta la cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza, alla massima collaborazione e a fare riferimento esclusivamente alle informazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali.