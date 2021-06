A Marcellina approvato il progetto del depuratore di Fonte Tonello

Approvato in consiglio comunale il progetto definitivo per l’adeguamento e l’ampliamento da parte di ACEA ATO2 del depuratore di Fonte Tonello e la relativa dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

L’intervento, dal valore di 2.556.000 euro, permetterà di incrementare la potenzialità dell’impianto di depurazione nel rispetto dei limiti allo scarico, aumentando la capacità dell’impianto da 3.000 a 4.400 persone.

Un’opera più che mai necessaria viste le problematiche create dalla presenza di un depuratore “saturo”, per il quale avevamo richiesto, sollecitato e, infine, ottenuto la previsione del finanziamento dell’opera al momento dell’approvazione del Programma degli Interventi 2020-2023.

Condividi l'articolo: