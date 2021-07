Al via più notti

“Da oggi tutti i turisti italiani e stranieri, nonché i residenti della nostra Regione, avranno la possibilità di prenotare le proprie vacanze nel Lazio ricevendo una o due notti in omaggio. Si chiama – Più notti, più sogni – la misura realizzata dall’Assessorato al Turismo con cui regaliamo una notte in più, se ne prenoti tre, e due notti in più se ne prenoti cinque.

Lo abbiamo annunciato e realizzato! È un’iniziativa con cui intendiamo rilanciare il turismo del Lazio aumentando la permanenza ed il flusso dei turisti all’interno del territorio regionale, creando nuove occasioni ed opportunità per scoprire e conoscere più a fondo tutte le bellezze della nostra splendida Regione.

C’è stata un’ampia partecipazione da parte delle strutture ricettive che hanno accolto molto positivamente la nostra proposta e che ringrazio per aver condiviso lo spirito con cui abbiamo lanciato la misura da 10 milioni di euro a fine maggio.

Sono complessivamente 453 le strutture aderenti per un totale di circa 60.000 notti gratis da usufruire entro il 10 settembre 2021, con una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale. Per prenotare è necessario contattare direttamente le strutture aderenti elencate sul sito visitlazio.com. Adesso non resta che prenotare: il sogno si avvera.” Lo dichiara in una nota l’Assessore della Regione Lazio al Turismo, Valentina Corrado.