Bikini color oro e fantasia, ciabatta pendant, bandana bianca.

Così oggi, giovedì 8 luglio, Vladimir Luxuria è stata avvistata a “Sole, Estate, Relax”, l’ex Bambu”, il laghetto di acqua sorgiva di via Primo Brega a Tivoli Terme.

L’opinionista, attrice, personaggio tv e prima persona transgender eletta in Parlamento si è presentata insieme ad un’amica verso mezzogiorno concedendosi per una foto con i clienti e con la titolare Elena, amministratore della “Ser Srl”.

Una giornata di assoluto relax nonostante il cielo nuvolo per Luxuria che proprio ieri era finita al centro di polemiche per il suo ultimo saluto a Raffaella Carrà: l’opinionista ha infatti lasciato sul feretro una bandiera arcobaleno in nome di tutta la comunità Lgbt che tanto ha amato l’artista scomparsa all’età di 78 anni. Un gesto apprezzato da tanti, ma non da tutti.

