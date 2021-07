Guidonia Montecelio, appello per via Colle Spinello

Gli abitanti chiedono l’intervento del Comune

C’è una strada a Montecelio a doppio senso di circolazione che raggiunge la larghezza massima di un metro e sessanta centimetri. L’estate è a rischio incendi per le sterpaglie che la costeggiano, mentre d’inverno, dato l’asfalto scadente, le gelate la rendono impraticabile. A lanciare l’appello al Comune gli abitanti della via. ”Quando piove la via diventa una ciclabile”, spiega Paola Di Nicola, ”Percorrerla è una impresa. Eppure nell’area vivono tante famiglie. Chiediamo un intervento per la sua messa in sicurezza”. Ad aggravare la situazione i carichi di rifiuti che vengono gettati lungo la strada, usata sempre più spesso come discarica.