Guidonia, bomba molotov contro il bar romeno, una condanna

Due anni e mezzo al reo confesso Fabio Alfani

Quando gli investigatori lo convocarono in Commissariato ammise le sue responsabilità, confessò di aver preparato l’ordigno insieme ad un amico giurando, però, di non essere lui l’esecutore materiale dell’attentato. Per questo mercoledì 21 luglio il Tribunale di Tivoli ha condannato per fabbricazione di armi da guerra a due anni e sei me-si di reclusione e ad una multa di 9 mila euro Fabio Alfani, 42enne di Villalba, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche trattandosi di un reato con una pena prevista dai tre ai dodici anni di carcere. Il Collegio presieduto da Nicola Di Grazia (a latere i giudici Elisabetta Mazza e Giovanni Petroni) ha invece assolto per non aver commesso il fatto Claudio Minutillo, 42 anni, e Sandro Bocci, 56enne, due villalbesi imputati insieme ad Alfani per l’attentato incendiario avvenuto la sera del 26 gennaio 2009 con una bottiglia molotov lanciata ai danni del bar “Svago e Gusto” di piazza della Repubblica, sempre a Villalba, gestito da cittadini romeni. Il difensore di Alfani, l’avvocato Alessandro Messa, annuncia ricorso: “Sentenza ingiusta. Se il mio assistito non è credibile quando accusa un coimputato, perché dovrebbe esserlo quando accusa se stesso?”.

L’articolo completo

Oggi martedì 27 luglio

in edicola cartacea e digitale