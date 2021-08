Lo hanno individuato seguendo la colonna di fumo nero che si era alzata sul cielo di Guidonia. Così stamane, lunedì 23 agosto, i Carabinieri Forestali hanno beccato l’ennesimo piromane di immondizia.

I militari hanno denunciato un uomo di 63 anni per smaltimento e combustione illeciti di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oltre che per inosservanza dell’ordinanza numero 127 emessa lo scorso 11 giugno dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet che vieta i fuochi el periodo estivo.

Il blitz è scattato verso le 9 del mattino mentre gli investigatori stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento del territorio per la prevenzione ambientale, particolarmente intensificato giorno e notte, anche dopo il rogo che la scorsa settimana ha distrutto decine di ettari di riserva naturale su Monte Catillo.

Mentre percorrevano via di Tor Mastorta i Forestali hanno notato un leggero fumo nero proveniente da un terreno poco distante, raggiunto attraversando vari campi e un canneto che ne delimitava il confine.

All’interno ardevano tavole di legno compressato con rivestimento laminato vernicito di colore bianco, residui di finestre semicombuste, insieme a maniglie e aste in ferro di finestre di legno, tutti miscelati tra loro.

Poco distante c’era il 63enne che non ha fatto fatica ad ammettere di essere lui l’incendiario, ma di averlo fatto per smaltire le tavole presenti nel terreno della mamma del quale l’uomo aveva piena disponibilità.

A quel punto, i carabinieri lo hanno invitato a spegnere subito l’incendio gettando acqua sul fuoco.

La scusa accampata non gli è servita ad evitare la denuncia.

