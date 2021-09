Varone: “Su accoglienza Afghani i Comuni faranno la loro parte, ma serve chiarezza”

Il presidente Anci Lazio Riccardo Varone , insieme al consigliere delegato Piergianni Fiorletta e il segretario generale Giuseppe De Righi , hanno partecipato alle riunioni per l’accoglienza degli ospiti Afghani .

Il Presidente Varone – in sede di tavolo con i Prefetti e i Questori del Lazio, in videoconferenza presieduta dal Prefetto di Roma ha messo in evidenza la necessità, già rappresentata da Anci nazionale, di attivare i percorsi del sistema accoglienza e integrazione – SAI, ex SPRAR -, che permette un’accoglienza adeguata e un’assistenza all’altezza del compito:

Mediante il SAI i comuni sapranno fare la loro parte, ma ci aspettiamo un’indicazione più chiara da parte del ministero degli interni in questa direzione: risorse e generosità devono poter viaggiare insieme, se vogliamo dare una risposta adeguata, che coinvolga i comuni e le associazioni di volontariato.