Addio a Mikis Theodorakis, l’uomo del Sirtaki

Zorba il greco

Se n’è andato l’uomo del Sirtaki. Mikis Theodorakis, il più famoso compositore greco della storia, è morto all’ospedale di Atene a 96 anni dopo una vita lunga intrecciata con alcuni degli eventi più tragici del ‘900.

Nato il 29 luglio 1925 nell’isola greca di Chio, era entrato nella Resistenza all’occupazione nazi-fascista e dal 1967 divenne aperto oppositore al regime dei colonnelli. Allora era già il musicista più noto della Grecia e protagonista indiscusso del rinnovamento culturale del Paese.

Nel 1962 aveva firmato la colonna sonora di “Fedra” con Melina Mercouri nel ruolo della protagonista e nel 1964 scrisse la musica per “Zorba il greco”, conosciuta in tutto il mondo per la meravigliosa ballata di Anthony Queen divenuta nel tempo una sorta di secondo inno nazionale.