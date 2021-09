MENTANA – Incendio in via della Mattonata

Incendio oggi pomeriggio in via della Mattonata a Mentana. Dalle ore 18 due mezzi dei Vigili del Fuoco e la Protezione civile di Mentana sono entrati in azione per spegnere le fiamme divampate in alcuni prati di sterpaglie. Dopo circa mezz’ora le fiamme sono state domate.