Serie D, esordio agrodolce per il Real Monterotondo: il Cassino vince 3-2 in rimonta

La prima volta non si scorda mai, anche se il risultato non è quello sperato. La sfida del Salveti fra Cassino e Real Monterotondo Scalo finisce 3-2 per i padroni di casa. Gli eretini però, si dimostrano già calati nella nuova realtà e danno vità a una partita bella e combattuta. Decisivo Picascia per gli azzurri che erano andati sotto nei primi 10 minuti per via dei gol degli eretini Riccucci e Cardillo.

di Valerio De Benedetti