L’eroico sacrificio del vicebrigadiere 

La storia del nostro Paese è ricca di eroi e presunti tali. Il Generale Enrico Cialdini descritto da taluni come un patriota in realtà è stato un criminale di guerra dato che si è reso protagonista di una dura repressione che ha provato arresti in massa, esecuzioni sommarie, fino agli eccidi di Casalduni e Pontelandolfo, nell’agosto 1861. Un vero eroe italiano è stato senza dubbio il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, che il 23 settembre del 1943 si sacrifica davanti le mitragliatrici dei tedeschi in cambio della vita di 22 civili rastrellati per rappresaglia, per un attentato compiuto il giorno prima. L’eroico militare viene fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Riceverà la Medaglia d’oro al valor militare e nessuno mai dimenticherà il suo coraggioso gesto.

