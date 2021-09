Dalle ore 8:00 del giorno 24 settembre alle ore 18:00 del giorno 04 ottobre è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da un impianto semaforico, per via dei lavori dovuti alla movimentazione dei blocchi in calcestruzzo, in via delle Fornaci, nel tratto compreso fra via R. Faravelli e via Metauro.