A guardare la foto, sembra quasi finto per quanto è grande. E invece è un topo in carne ed ossa immortalato ieri mattina, mercoledì 6 ottobre, davanti all’ingresso della scuola materna ed elementare “Giuseppe Garibaldi” di via Todini a Setteville di Guidonia, un plesso circondato dalla campagna.

Si tratterebbe di un topo moribondo dopo la disinfestazione richiesta dai genitori al dirigente scolastico Luca Santella.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, i disagi si sarebbero manifestati all’inizio dell’anno scolastico, quando le mamme hanno notato escrementi di topo all’interno delle aule, un copione identico a due anni fa quando fu scoperta una vera e propria invasione di ratti nel plesso di via Todini.

A quel punto, era stato effettuato un sopralluogo all’esito del quale il 28 settembre il preside aveva disposto la chiusura del locale mensa per permettere un intervento di derattizzazione. Di conseguenza, gli alunni hanno consumato il pasto nelle aule fino a lunedì 5 ottobre quando il refettorio è stato riaperto.

Tutto risolto? Neanche per sogno. Tempo 48 ore e ieri è spuntato il ratto gigantesco moribondo dopo la disinfestazione davanti all’ingresso che a detta dei genitori sarebbe stato infilato in una busta dai collaboratori scolastici e gettato nella spazzatura. Nella scuola di via Todini l’allarme e la preoccupazione restano.

Oggi, giovedì 7 ottobre, è previsto un nuovo sopralluogo da parte del preside, dell’amministrazione comunale e di una rappresentanza dei genitori.