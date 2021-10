Covid, verso la via di uscita

Il Covid rallenta il passo. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (21.060 vs 23.159, pari a -9,1%) e decessi (311 vs 386, pari a -19,4%). In calo anche i casi attualmente positivi (90.299 vs 98.872, -8.573, pari a -8,7%), le persone in isolamento domiciliare (86.898 vs 94.995, -8.097, pari a -8,5%), i ricoveri con sintomi (2.968 vs 3.418, -450, pari a -13,2%) e le terapie intensive (433 vs 459, -26, pari a -5,7%).

“Ormai da 5 settimane consecutive”, dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, “il dato nazionale mostra una discesa dei nuovi casi settimanali, anche se nell’ultima settimana, rispetto alla precedente, 5 regioni (il Lazio è escluso, ndr) registrano un incremento percentuale contenuto dei contagi”.