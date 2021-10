MENTANA – Spacciatore in monopattino, arrestato dai carabinieri

Continuano i controlli dei carabinieri della sezione operativa di Monterotondo. Nei giorni scorsi è stato arrestato un ragazzo di 20 anni, S.M., per detenzione ai fini si spaccio di cocaina. Il giovane è stato fermato per un controllo nei pressi del centro commerciale Maurys di via Giolitti, mentre era a bordo di un monopattino elettrico. Era in possesso di 27 pezzi di cocaina per un totale di 18 grammi.Il ventenne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

