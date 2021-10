“The Artist at Work”

Venerdì 15 e Sabato 16 ottobre presso Rocca Colonna si terrà “The Artist at Work”, Festival artistico di musica, ballo, teatro e arti visive a cura della Compagnia di produzione coreografica e drammaturgica ‘Mimo Danza Alternativa’.

Due appuntamenti dedicati interamente allo spettacolo dal vivo e ai suoi lavoratori – autori, interpreti, tecnici, professionisti – che, negli ultimi mesi, hanno rappresentato un esempio virtuoso di resilienza e gestione in epoca di pandemia.

Organizzato in cinque esposizioni, quarantatré performance di danza, musica e teatro, tre installazioni, e poi incontri e confronti, si tratta di un Festival innovativo e di impegno sociale.

Patrocinato dal Comune di Castelnuovo di Porto, il Festival è infatti nato per dimostrare come lo spettacolo e le attività culturali facciano parte del benessere delle comunità, poiché capaci di rafforzare la consapevolezza nella cittadinanza e creare occasioni di sviluppo e attrattività per il territorio.

Info prenotazioni

Ingressi n.10, contingentati per 30/35 spettatori – dalle 15.30 alle 20.30.

Green Pass obbligatorio.

Contatti: info@danzamda.it / whatsapp -351 907 2781