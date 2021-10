La Sezione bersaglieri “Romualdo Federici” di Monterotondo-Mentana parteciperà al centenario del Milite ignoto

Le staffette dal 18 al 28 ottobre prossimi toccherà alcuni luoghi simbolo del Triveneto, dal Passo del Brennero alla Basilica di Aquileia, per unire idealmente tutti i luoghi simbolo del fronte di guerra e in particolare i sacrari Militari e gli Ossari, dai quali esattamente 100 anni fa vennero prelevate le salme degli undici soldati, caduti in battaglia e mai identificati, tra i quali venne scelto il Milite Ignoto oggi tumulato a Roma.

La staffetta della nostra sezione e cosi composta:

-da un ciclista che condurrà la “ carriola” (bicicletta);

– tre atlete per la corsa e che seguiranno il ciclista.

Faranno un percorso nella giornata di sabato 23 ottobre c.a. la tappa dal Sacrario di Nervesa delle Battaglie – Vittorio veneto (TV) e il 24 ottobre sarà presente alla tappa da il Sacrario di Fagarè delle Battaglie – Conegliano Veneto (TV) dove alla fine parteciperà anche con un congruo numero di soci al Raduno Regionale Veneto in ricordo del raggruppamento e dell’esposizione delle prime sei salme.