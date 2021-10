Lega, Forza Italia e Italia Viva vuole cancellarlo, ma Draghi tiene

Il governo ragiona su come razionalizzare le risorse destinate per il reddito di cittadinanza. Tradotto dal politichese significa diminuire lo stanziamento per tenere minimamente in piedi la misura ma ridimensionarla fortemente. Ad adiuvare la battaglia i dati sulle risorse sperperate a non aventi diritto. Ma anche questo dibattito all’interno del Consiglio dei ministri si trasforma in scontro.

Anche il Pd per tenere il provvedimento tiene botta. D’altra parte però pondera di investire un miliardo di risparmio sulla misura così come era stata originariamente pensata per trovargli altre finalità. Prima tra queste la riforma degli ammortizzatori sociali. Queste misure per il Welfare infatti sono in crisi perché il Mef non consente di stanziare una somma maggiore ai quattro miliardi. Si tratta della metà del finanziamento che aveva chiesto il ministro del lavoro. Lo stesso tesoretto invece sia Lega che Italia viva e Forza Italia vogliono destinarlo al taglio dell’Irpef, la tassa più odiata dagli imprenditori.