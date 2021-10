“L’Italia è una Repubblica fondata sulla memoria a compartimenti stagni: ognuno si ricorda quello che vuole”

Il disegnatore e scrittore il cui nome d’arte è Zerocalcare si pone sempre più come riferimento di spunti per discutere, di un confronto che va ben oltre le giovani generazioni. L’artista ha partecipato al Salone del Libro che si sta effettuando a Torino. Sempre Zerocalcare sarà pubblicato in una serie su Netflix che avrà il titolo Kobane Calling. Raccoglie le battaglie più significative condotte per la libertà nel mondo, specialmente quelle che i grandi strumenti di informazioni non parlano. Sulla stessa serie ci sarà un’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.