Una Diana perfetta: arrivano le prime immagini dal set di The Crown

Nella precedente stagione di The Crown celebre serie TV (pluripremiata) la scelta di interpretare l’amata e sfortunata Lady Diana (Diana Spencer) era ricaduta sulla giovane Emma Corrin che ha regalato una delle performance più emozionanti degli ultimi anni, insieme alle colleghe Olivia Colman (nei panni della Regina Elisabetta) e Gillian Anderson (che ha interpretato la Iron Lady, Margareth Thatcher).

Per molti è risultato difficile dover dire addio alla giovane Corrin, scritturata per una sola delle stagioni dell’amata serie targata Netflix, tuttavia gli umori sembrano essersi risollevati nel momento in cui è stato fatto un altro nome importante: quello di Elizabeth Debicki. L’attrice australiana, con un’importante carriera teatrale e cinematografica alle spalle (Il Grande Gatsby, Guardiani della Galassia Vol.2, Tenet) interpreterà la Lady Diana nei suoi ultimi anni di vita: dalla separazione dal Principe Carlo, passando per quelli che hanno segnato la sua schiacciante affermazione nel sociale fino a quel fatidico 31 agosto parigino del 1997, la notte in cui rimase uccisa in un incidente stradale sotto la galleria de l’Alma. Le prime immagini del set hanno spopolato su Instagram e sembrano promettere ai fan che la Elizabeth Debicki sarà una Diana perfetta, proprio come lo era stata Emma Corrin prima di lei.

Attenzione, però: vi ricordiamo che, nel frattempo sta per uscire anche Spencer, il biopic sulla Principessa del Galles diretto Pablo Larraín (regista del biopic Jackie, incentrato sulla vita di Jacqueline Kennedy) e a interpretare Diana Spencer è Kristen Stewart.