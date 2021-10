Oggi e domani caldarroste e polenta a Riofreddo

Torna a Riofreddo uno degli appuntamenti più longevi del Lazio, la Festa della castagna, alla XXXVII edizione. Oggi, domenica 31 ottobre, e domani, primo novembre, l’appuntamento in piazza. Fino a 500 posti a tavola e con Green pass. Menu completo (15 euro) bruschette, polenta, arrosticini, salsiccia alla brace, pane, bibita, dolce e castagne arrosto. Per i bimbi menu alternativo (5 euro) con wurstel, patatine fritte, pane, bibita. In caso di pioggia la festa slitta al 7 novembre.

Condividi l'articolo: