Glasgow, le promesse di Joe

A Glasgow Joe Biden ha annunciato il suo impegno col Congresso per stanziare nove miliardi di dollari con scadenza 2030 nell’obiettivo di ripristinare le foreste.

Tutto ciò rispondendo al piano contro la deforestazione annunciato alla Cop26. IL problema per la riuscita di un piano così ambizioso – questa è la replica al Congresso che ci si aspetta dagli oppositori – al cospetto di impegni tenui di Cina, Russia e India. Biden ha anticipato questa obiezione parlando da illuminista del terzo millennio. “Perché vogliamo respirare e gli Usa devono guidare il mondo” – ha riportato l’Ansa.

Questa contesa si va ad aggiungere a rapporti non proprio distesi con la Cina. Anche qui risponde Joe Biden. “Non sono preoccupato da un conflitto armato con la Cina, non c’è ragione”, ha detto sempre Joe Biden riportato da Reuters, e ancora: “Xi Jinping ha fatto un grande errore a non venire né al G20 né alla Cop26 e mi aspetto che la Cina segua e regole come tutti”. In conclusione, gli States rispetteranno gli obiettivi fissati il presidente allora è fiducioso che il suo piano da 1.750 miliardi di dollari venga approvato in Congresso.