Nuovo codice della strada, nuovo puritanesimo

Da oggi entra in vigore il nuovo codice della strada 2021. Dal nuovo sistema di divieti si comprende come è cambiato il nostro vivere comune, si individua un nuovo puritanesimo ma soprattutto si svela la multa come sistema di tassazione del Comune beneficiario dell’esazione. Infatti se era prevedibile un appesantimento per l’uso degli smartphone e altri device che sono oramai uso comune, la figura della donna assurge a nuova sacralità prevedendo di dedicare loro parcheggi specifici, come per i disabili. Infatti dal Primo gennaio 2022 troveremo parcheggi gratis per i disabili – sacrosanto – ma anche parcheggi “rosa” per le donne in gravidanza e i genitori con bambini fino a 2 anni. A una donna in gravidanza dovrebbe essere consigliato di non condurre un automezzo, un genitore con bambini non si capisce perché dovrebbe essere beneficiato rispetto un genitore i cui figli sono cresciuti. Oppure perché debba essere avvantaggiato rispetto a un single. Attraverso la facilitazione a parcheggiare si vuole incoraggiare la nuova natalità?

Attenzione alle ZTL o se si è in prossimità di un ministero. Piangerà calde lacrime chi si trova una multa per aver parcheggiato in posti riservati. Si va da 168 a 672 euro, praticamente raddoppiati dalle precedenti sanzioni. Si triplicano invece i punti della patente che per la stessa ultra gravissima violazione: da 2 triplicheranno a 6.

Altra nuova sacralità è attribuita alle Strisce pedonali. Giustamente si ribadisce il diritto di precedenza al pedone che intende attraversare. Ma l’atto di mettersi in procinto di attraversare è considerato anche chi semplicemente è a ridosso delle strisce e si interpreta come uno che vorrebbe attraversare.

Il passeggero che va dietro in moto è obbligato al casco e in caso di esazione paga il guidatore della moto. Come se chi decidesse di viaggiare senza protezione non fosse in grado di intendere o di volere.

Il capitolo che più si attendeva è quello dei Monopattini. Dal Primo luglio 2022 dovranno dotarsi di frecce e freni per entrambe le ruote. Dovranno camminare in aree pedonali e andare al massimo di sei chilometri orari. Finiti i tempi in cui sfrecciavano per le strade. Tantomeno si potrà prendere la strada contromano. La circolazione e la sosta sarà vietata sui marciapiedi.

Il Nuovo codice prevede poi telecamere nei passaggi a livello e regolamenta la sosta per le auto elettriche.

Ma il divertente arriva quando si fa divieto di pubblicità che potrebbero disorientare l’automobilista. Si fanno una serie di esempi assurdi (messaggi violenti, offensivi dell’etnia e della religione … Ma quando mai?). In realtà si vuole arrivare alle foto sconce sui manifesti pubblicitari. Ed è lì che possiamo affermare come instaurato il nuovo puritanesimo. Sconcio è un concetto relativo. Varia molto a seconda che il giudicante sia un monaco trappista o Rocco Siffredi. Non si capisce bene quale tribunale del buon costume dovrà essere giudicante.

Ma il capolavoro è quando si afferma che “ogni anno i Comuni dovranno dichiarare a cosa saranno destinati i proventi delle multe”. Introduce il fatto che il multato dovrà vivere il pagamento della violazione come tributo che è destinato a una specifica voce. Questa potrebbe essere anche indicata con eventi culturali, attività a sostegno sociale … Forse pagherà più contento!