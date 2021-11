Scattata la mini-riforma, cambiati 40 articoli del Codice della strada

La Mini-riforma al Codice della strada ormai è operativa. Occhio quindi alle nuove prescrizioni diventate operative da ieri e riguardanti multe, parcheggi disabili, monopattini, foglio rosa, guida senza casco e passaggi a livello. A modificare 40 articoli del Codice della strada la Legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge “Infrastrutture”, approvata giovedì 4 novembre in Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale cinque giorni dopo.

Multa per la guida con smartphone o tablet

Alla lista dei devices che non si possono usare mentre si conduce un veicolo sono stati aggiunti “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”. Alla violazione si affianca una multa.

Parking posto disabili

Più che raddoppiate le multe per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili: le sanzioni andranno da 168 a 672 euro (prima da 84 a 335 euro) e i punti decurtati, da 2, triplicheranno a 6. Il parcheggio sulle strisce blu diventa gratuito per le persone disabili a decorrere dal gennaio 2022.

Parcheggi “rosa” per donne in gravidanza e i neo genitori

Istituiti i “parcheggi rosa”, destinati alle donne in gravidanza e per i genitori con figli fino a due anni, dietro l’esibizione del rispettivo contrassegno.

Passeggero senza casco

Il guidatore di una moto sarà multato se il proprio passeggero non indossa il casco, indipendentemente dall’età, in quanto finora la multa era prevista solo per il passeggero minorenne.

Strisce pedonali

La riforma ha introdotto nuovi obblighi di condotta in prossimità delle strisce pedonali: gli automobilisti dovranno dare la precedenza anche ai pedoni in procinto di attraversare.

Monopattini

Il casco continua a non essere obbligatorio, sarà tuttavia obbligatorio l’uso delle frecce e l’assicurazione per i monopattini a noleggio, e dovranno circolare a non oltre i 20 km/h e non più a 25.

Foglio rosa

Si stabilizza la normativa emergenziale che ha esteso la validità del foglio rosa dai 6 ai 12 mesi. L’esame di guida per la patente B potrà essere ripetuto tre volte. Previsto l’inasprimento delle sanzioni verso chi si esercita in assenza di istruttore: da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro. La sanzione accessoria, fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Bonus patente

Previsto un contributo per chi consegue la patente di guida: fino a mille euro per i giovani under 35 anni, per chi riceve reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali. Tale contributo non potrà oltrepassare il 50 per cento della globalità delle spese sostenute per il conseguimento della patente. L’istante avrà l’onere di comprovare di voler operare nel comparto dell’autotrasporto, attraverso un contratto da conducente da presentare entro tre mesi.

Sosta auto elettriche

I parcheggi con le colonnine di ricarica potranno essere occupati solo per il tempo necessario per la ricarica. Trascorsa un’ora scatta il divieto di sostare. Escluse le ore tra le 23 e le 7 del mattino.

Divieto di pubblicità sessiste

Il testo prevede il divieto di pubblicità dal contenuto sessista o violento, nonché dei “messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche”. L’infrazione al divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione, come anche la rimozione del cartello.

Telecamere sui passaggi a livello

L’omesso ossequio al divieto di attraversamento del passaggio a livello potrà essere rilevato con telecamere installate dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria.