Positiva e non vaccinata, muore dopo aver dato alla luce due gemelli

Trentunenne di Arzano, non vaccinata e positiva al Covid, muore dopo aver dato alla luce due gemelli. Era stata ricoverata al Policlinico Federico II di Napoli a metà ottobre. Dirotatta quasi subito in terapia intensiva i medici hanno anticipato il parto: i bambini, nemmeno un chilo di peso, sono risultati anche loro positivi. La mamma è morta venerdì, loro sono in discrete condizioni. E’ la drammatica storia di Alessandra De Rosa, 31 anni, pasticciera napoletana: ha lasciato i due gemellini e di altri tre bambini. Suo marito ha voluto ricordarla con un messaggio sui social: “Il destino ha voluto così…Cosi crudelmente feroce ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci. Ti amerò per tutto il resto della mia vita”.

