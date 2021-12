Eccellenza, la Tivoli non fa più notizia: 12 su 12 e fuga in testa

Ormai non fa più notizia. La Tivoli Calcio 1919 inanella nel weekend la dodicesima vittoria consecutiva. Ben 12 su 12, da quando il campionato è cominciato i tiburtini non hanno mai perso. Qualche partita sofferta, rimontata, ma mai non meritata. I ragazzi di Pascucci affondano anche il Falaschelavinio per 2-0 fuori casa grazie alle reti dei due bomber De Marco e Danieli. Ora la Tivoli domina la classifica a quota 36, staccato di 8 lunghezze l’Anzio, a quota 28 e la Luiss a 26. In programma mercoledì l’altro match di Eccellenza fra Villalba e Sant’Angelo Romano.

di Valerio De Benedetti