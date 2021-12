L’obiettivo è riqualificare la zona e promuovere l’aggregazione. Sono i presupposti all’idea di rendere via Empolitana area pedonale per due giorni e dare spazio a mercatini artigianali e spettacoli di intrattenimento durante le festività.

L’iniziativa è firmata dal “Nuovo Comitato di Quartiere Empolitano”, organizzatore dei due eventi in programma per domenica 12 dicembre e domenica 19 dicembre che ha ottenuto il via libera della giunta comunale di Tivoli alla predisposizione dell’area pedonale di Via Empolitana da Largo San Giovanni a Largo Saragat dalle 9 del mattino alle ore 22.

“Il progetto si propone due obiettivi – spiega Carlo Innocenti, 73enne pensionato Enel, Presidente del Comitato fondato a gennaio 2020 e composto da una squadra di over 65enni, tra operai, docenti, tipografi e liberi professionisti – Il primo obiettivo è far respirare per due giornate intere aria pulita agli abitanti di via Empolitana, da sempre immersa nel traffico per 365 giorni all’anno, fatta eccezione per la Fiera di San Giuseppe e per la sfilata dei carri di Carnevale.

Il secondo è ricreare l’identità del quartiere e la coesione sociale attraverso la partecipazione dei residenti e non”.

Il programma delle due iniziative è ancora in fase di definizione. Punto fermo saranno il mercatino artigianale a tema natalizio e spettacoli vari di intrattenimento.

“Il mercatino – prosegue il Presidente Innocenti – si svolgerà lungo tutta via Empolitana, mentre gli spettacoli avranno come location il parco ex Casette Basse oggi intitolato a Itala Terzano gestito dall’associazione Beats Generation e lo slargo all’altezza dell’intersezione con via Carlo Pisacane.

Nell’ambito della manifestazione verrà organizzato anche il Presepe Vivente coinvolgendo gli iscritti al Centro Anziani Empolitano”.

