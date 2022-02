Fonte Nuova- Via Campania di nuovo a doppio senso

Dopo i lavori di sostituzione della condotta idrica per i quali si è reso necessario il senso unico, via Campania è stata asfaltata e poi corredata dalla segnaletica orizzontale. Da oggi lunedì 14 febbraio la strada tornerà a doppio senso come lo era prima dei lavori. Ad annunciarlo la consigliera comunale Micol Grasselli.