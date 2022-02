GUIDONIA - Ex grillini pentiti, divorzio dopo un mese in casa Bertucci

Un mese fa giuravano di voler costruire un progetto all’interno di uno schieramento che li candidasse alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio. Per questo entrambi avevano scelto “Impegno Comune”, l’associazione politica attiva sul territorio e facente capo al dirigente di Fratelli d’Italia Marco Bertucci.

Era il 5 gennaio scorso e Claudio Caruso, 32 anni, da giugno 2017 consigliere comunale a Guidonia Montecelio eletto con 137 voti nelle fila del Movimento 5 Stelle, e Loredana Roscetti detta Lorena, 35 voti collezionati a giugno 2017 nelle fila del M5S, entrata a Palazzo dal 26 giugno 2019, si dichiaravano distanti dalla alleanza Pd-5 Stelle.

Ora Caruso ha annunciato la sua adesione ad “Articolo Uno”, il movimento del ministro Speranza, con una conferenza che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti della coalizione PD-Movimento 5 Stelle, oltre a quella del consigliere regionale Riccardo Agostini.

Una scelta personale, che ha spiazzato Lorena Roscetti. “Ho appreso del passaggio di Caruso al nuovo partito proprio da quella conferenza – commenta in un comunicato stampa – e lo dico con una forte amarezza: la sua è una scelta del tutto personale e politica, che non riguarda in nessun modo né la mia persona né la lista di cui mi onoro di far parte. Io resto sulla mia strada, quella di Impegno Comune, che continuerò a rappresentare nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio con tutto l’impegno, la coerenza e la passione che la nostra città merita”.

Vale la pena ricordare che Claudio Caruso, una volta fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle era migrato al Gruppo Misto diventandone capogruppo e poi aveva aderito a “Impegno Comune”.

Loredana Roscetti il 26 giugno 2020 era passata dal M5S nella Lista civica “Attiva”, nel 2021 aveva sposato il progetto civico di “Uniti in Comune” al fianco di Claudio Zarro, pure lui consigliere grillino pentito oggi nel Gruppo Misto, e infine si è accasata in “Impegno Comune” di Marco Bertucci.