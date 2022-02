Covid – In Inghilterra scatta il Freedom Day

In Inghilterra è arrivato il Freedom Day, il giorno della libertà dal Covid. Boris Johnson oggi ha annunciato la fine delle ultime imposizioni legate alla pandemia, in particolare l’obbligo di quarantena in caso di tampone positivo. Le nuove disposizioni scatteranno, però, giovedì 24 febbraio, ribattezzato appunto Freedom Day. Un momento di orgoglio, ha commentato il primo ministro in Parlamento “Dopo due anni di restrizioni la Gran Bretagna è il primo Paese a uscire completamente dall’emergenza”.

