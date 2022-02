GUIDONIA – Manca ancora la corrente, scuola chiusa per la terza volta

Domani scuola chiusa per interruzione dell’energia elettrica all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova.

Lo ha disposto oggi, mercoledì 23 febbraio, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet con l’ordinanza numero 72 a seguito dei lavori annunciati da Enel e della sospensione del servizio previsto per domani, giovedì 24 febbraio, a partire dalle ore 9 nella zona in cui è ubicato l’edificio.

Le lezioni non si terranno nella scuola di via Colle Mitriano a La Botte, come avvenuto già ieri – martedì 22 febbraio – e venerdì scorso 11 febbraio sempre per interruzione dell’energia elettrica.