Senza Green pass? Raffica di multe a Nordest

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma finalizzati al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid.

Tra Tivoli e Guidonia i carabinieri della locale Compagnia hanno controllato 111 persone ai capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale. Sanzionati 9 utenti per mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 8 per mancato possesso del Green pass.

I carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno, invece, sanzionato, per 400 euro, un 66enne romeno sorpreso all’interno di un negozio nel comune di Gerano privo di Green pass, e tre cittadini italiani, per complessivi 1.200 euro, rispettivamente titolare e avventori di un esercizio commerciale nel comune di Rocca Canterano. Il primo per non aver proceduto al controllo della certificazione verde all’ingresso dei clienti e gli altri due per non esserne in possesso durante la consumazione.